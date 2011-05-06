Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що держава створюватиме умови для усиновлення дітей-сиріт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції після відвідання дитячого будинку «Любисток» у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

Зокрема, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що головним завданням держави є створити усі умови, щоб усі сім’ї, які хочуть усиновити дитину, мали таку можливість.

«Такі умови будуть створені», - пообіцяв Президент.

Також він пообіцяв, що з року в рік допомога таким сім’ям буде збільшуватись.

Крім того, сказав В.ЯНУКОВИЧ, зростатиме допомога при народженні дитини.

Президент наголосив, що Україна і далі опікуватиметься дітьми, які перебувають на вихованні у дитячих будинках. Зокрема, він зауважив, що сьогодні створюються обласні центри медичної допомоги, де діти будуть не лише лікуватись, але й проходити щорічне обстеження.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що опікуватиметься держава й освітою таких дітей, щоб кожна дитина згідно із здібностями могла продовжити навчання після закінчення школи.

Так він пообіцяв, що 38 хлопчиків-сиріт з Київської області, які виявили бажання навчатись у Київському військовому ліцеї ім. Богуна, отримають таку можливість.