Інвалідам збільшили розміри допомоги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам», відповідно до якого збільшуються розміри грошової допомоги для зазначеної категорії громадян з боку держави.

Зокрема, підвищується з 10 до 20% рівень забезпечення прожиткового мінімуму для дітей-інвалідів в малозабезпеченій сім’ї. Так, для дітей-інвалідів до 6 років це збільшення становить 41,6 грн., а віком від 6 до 18 років - майже 50 грн.

Крім того, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни з виключно високим ступенем втрати здоров`я, надзвичайною залежністю від постійного стороннього за окремими категоріями збільшується:

- особам з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», з 400 до 800 грн.;

- особам, які одержують пенсії за віком, по інвалідності, або за вислугу років відповідно до інших законів - з 120 до 240 грн.

Також посилюється державна підтримка інвалідів з дитинства та сімей, в яких є діти-інваліди. Розмір державної соціальної допомоги громадянам з цієї категорії, які входять до І групи, збільшується на 25%. Крім того, розширюється коло громадян, які мають право отримувати надбавку на догляд за дитиною-інвалідом.

«Таким чином, впровадження законодавчого акту щодо підвищення розміру державної допомоги дітям-інвалідам із малозабезпечених сімей, інвалідам війни, інвалідам з дитинства надасть змогу підвищити їх соціальний захист, а також свідчить про те, що Президент України опікується інтересами тих громадян України, які потребують першочергової підтримки з боку держави» - наголосили у прес-службі глави держави.