Завтра в Україні збережеться холодна, дощова погода

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, вночі на півночі Лівобережжя місцями сильні, лише у Криму та Приазов`ї, а вночі і в західних областях без істотних опадів.

Вітер північно-західний (на півдні південно-західний), 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 3-8° тепла, у західних областях на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла; в східній частині вночі 5-10°, вдень 14-19°.

У Київській області у суботу часом очікується дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°. У Києві температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.