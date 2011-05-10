Онови життя за 21 день

10 травня 2011 року - це не понеділок, на який можна знову відкласти початок «нового» життя і старт корисних звичок. Акція «21 день оновлення» розпочнеться саме у вівторок і триватиме рівно 21 день. Стільки часу, за твердженням психологів, потрібно, щоб перетворити будь-яку дію на звичку. Аби приєднатися до акції, достатньо запастися мінімальною наполегливістю і ... водою, на якій можна ставити експеримент.

Взяти участь в експерименті з формування звичок здорового способу життя першими відгукнулися 21 представник медіа-середовища. Серед них - журналісти, редактори, телевізійники, блогери та навіть зірки. Кожен з них поставив собі за мету за три тижні сформувати корисні звички і перевірити, чи працює вода - чи дійсно з її допомогою можна оновити організм і поліпшити своє самопочуття. Щоб вода підходила кожному і приносила лише користь, експерти проекту рекомендують учасникам зупинитися на «Моршинській» - воді, яку наш організм сприймає найбільш природньо.

- Для мене цей проект цікавий можливістю привнести в життя щось нове і корисне, - говорить один з героїв проекту, Олексій Сисоєв, заступник головного редактора популярної щоденної газети, - Кожен Новий рік обіцяю собі почати вести здоровий спосіб життя, але ж... А тут будемо долати лінощі і силу інерції усією країною!

Робити ранкову гімнастику, не переїдати на ніч, не нервувати через дрібниці, підтягуватися на турніку, замінити каву на чай, медитувати, не курити, вивчати за день 15 нових слів по-англійськи тощо. Корисних звичок безліч! Але експерти рекомендують почати з малого - всього лише ... регулярно пити воду, тим самим підтримуючи свій водний баланс. Проблема в тому, що всі про це знають, але забувають! Без їжі ми можемо прожити близько 40 днів - і при цьому їмо не менше 3-х разів на день. Без води можемо прожити не більше 4-х днів, а скільки ми п`ємо протягом дня?

Приєднатися до проекту може кожен: зареєструйтесь на інтернет-сторінці проекту www.21day.tochka.net, оберіть, яку здорову звичку хочете сформувати і почніть вести блог, в якому ви зможете ділитися всіма досягненнями, труднощами, враженнями. Дізнатися свою індивідуальну добову норму води, а також, як підтримувати водний баланс, можна пройшовши он-лайн тест. За ходом проекту слідкують незалежні експерти, які розробили доступні рекомендації з правильного питного режиму. Отримати професійну консультацію можна, поставивши їм питання на сайті проекту. Серед експертів: терапевт і дієтолог Борис Скачко, доктор фарм. наук, професор Олександр Башура; неодноразовий Чемпіон Європи та Світу з фітнесу Сергій Зик; а також Тетяна Стрикаленко, професор кафедри «Технології питної води та водопідготовки в харчовій промисловості» Одеської Національної Академії харчових технологій.

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