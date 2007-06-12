Щодня в Криму в курортний сезон гине 2-5 чоловік - міністр охорони здоров`я АРК

У Криму в курортний сезон зростає кількість загиблих і о постраждали внаслідок дорожньо-транспортних подій.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр охорони здоров`я Криму Сергій ДОНІЧ на прес-конференції в Сімферополі зазначив, що в курортний сезон населення півострова зростає в 2-3 рази, приїжджає багато іногородніх машин, водії яких не знайомі з південнобережними трасами, що відносяться до категорії підвищеної складності. Тому, зазначає С.ДОНІЧ, на півострові виникає дуже багато ДТП. "Кількість ДТП має тенденцію до збільшення. Порівняно з минулим роком тільки за минулі п`ять місяців (цього року) ми бачимо зростання на 20-25%", - сказав міністр охорони здоров`я Криму.

Так, за його словами, під час курортного сезону щодня гине від 2 до 5-ти чоловік, травми щодня дістають від 20 до 30 чоловік. "У літній період такі цифри - досить неприємні: гине від 2-х до 5-ти чоловік щодня і від 20-ти до 30-ти (людей) поступають у стаціонари чи травмопункти лікувальних установ Криму", - повідомив міністр охорони здоров`я АРК.

Так, за даними С.ДОНІЧА, минулого року в дорожньо-транспортних пригодах у Криму загинула 481 людина, були госпіталізовані з серйозними травмами майже три тисячі чоловік.