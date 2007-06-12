Перший в Україні Центр медицини катастроф планується створити в Сімферополі

Перший в Україні територіальний центр екстреної медичної допомоги служби медицини катастроф планується створити в Сімферополі (Крим).

Про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив міністр охорони здоров`я Криму Сергій ДОНІЧ, передає кореспондент УНІАН.

"Я сподіваюся, що це буде перший і кращий центр", - зазначив С.ДОНІЧ.

За його словами, з ініціативою створення Центру медицини катастроф виступили Верховна Рада Криму і Міністерство охорони здоров`я АРК. Центр планується розмістити в "двадцятирічній споруді, що давно стоїть" в столиці Криму. С.ДОНІЧ зазначив, що проект будівництва Центру "дуже складний" і найближчим часом реалізувати його не вийде. "Звичайно, за місяць, за рік або за два реалізувати це буде складно, нереально, - зазначив міністр охорони здоров`я Криму. - Я думаю, це буде кілька років - від двох до чотирьох, залежно від можливостей, в першу чергу, бюджетного фінансування".

За словами керівника Міністерства охорони здоров`я АРК, в центрі планується створити відділення політравм, де працюватимуть травматологи, хірурги та інші фахівці. "Центр буде виконаний за найсучаснішими підходами міжнародних стандартів з лікування такої складної патології, якою є політравма", - зазначив С.ДОНІЧ. Відділення політравми матиме при собі реанімаційний блок, це відділення буде оснащене діагностичним устаткуванням. "Устаткування частково буде придбане за рахунок коштів Автономної Республіки Крим і, сподіваємося, що за рахунок коштів Міністерства охорони здоров`я України", - сказав керівник кримського МОЗ.

У Центрі медицини катастроф працюватимуть найкращі кримські лікарі. "Без людського чинника, без вигостреного професіоналізму успіху не буде", - підкреслив С.ДОНІЧ.

Планується, що при Центрі медицини катастроф буде створений навіть вертолітний майданчик. "У всьому світі, якщо відстань понад 50-60 кілометри від місця ДТП і т.п., то використовується вертолітний транспорт для того, щоб скоротити розрив у часі", - повідомив голова МОЗ АРК, додавши, що очолюване їм міністерство звернулося в Міністерство охорони здоров`я України з проханням виділити Криму вертоліт для центру.

Зі свого боку голова Постійної комісії Верховної Ради АРК з економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики Ігор ЛУКАШЕВ, який брав участь в прес-конференції повідомив, що приблизна вартість проекту становитиме близько 40-50 млн. грн. І.ЛУКАШЕВ додав, що фінансувати проект потрібно спільно - з бюджету Криму і України. "Гроші (для центру) ми знайдемо", - запевнив він.