У Волинській області діє 531 дитячий табір відпочинку

У Волинській області уже працює 531 дитячий табір відпочинку. Це стало можливим завдяки збільшенню фінансування заходів щодо оздоровлення дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на оперативній нараді у голови Волинської ОДА.

Зокрема, зазначалося, в обласному бюджеті передбачено 1815,5 тис. грн. в порівнянні з минулим роком - 1453,9 тис. грн., у районних та міських бюджетах - понад 2,8 млн. грн. (у 2006 році - 2038,5 тис. грн.). Ще 500 тис. грн. буде залучено спонсорських коштів.

За результатами проведення управлінням молоді і спорту тендера із закупівлі оздоровчих послуг для дитячих літніх таборів, були придбані путівки для оздоровлення дітей пільгових категорій. На торги було виставлено 1220 тис. грн., за рахунок яких придбано 1352 путівки за трьома лотами - Волинська область, Крим та інші області.

Переможці тендера - дитячий оздоровчий комплекс "Сонячний" (с. Гаразджа Луцького р-ну), дитячий оздоровчий комплекс "Кристал" (Запорізька обл., узбережжя Азовського моря) та позашкільний заклад "Острозький дитячий санаторно-оздоровчий комплекс "Корчагінець" (Рівненська обл.).

Губернатор області Володимир БОНДАР повідомив, що спільно з головою облради Анатолієм ГРИЦЮКОМ буде вирішено питання щодо забезпечення ДАІ пальним та рухомим складом, аби діти мали відповідний супровід до місць відпочинку.