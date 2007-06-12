Подальше розповсюдження СНІДу може призвести до зниження загального добробуту в Україні на 8%

Подальше розповсюдження ВІЛ/СНІДу в Україні (залежно від сценарію: оптимістичний, песимістичний) може призвести до зниження зростання ВВП на 1-6%, обсягу інвестицій - на 1-9%, загального добробуту – на 2-8%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив директор регіонального представництва Світового банку в справах України, Білорусі й Молдови Пол БЕРМІНГХЕМ з посиланням на результати дослідження, проведеного СБ спільно з МБФ «Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» «Соціально-економічні наслідки ВІЛ/СНІД в Україні».

П.БЕРМІНГХЕМ зазначив, що проблема ВІЛ/СНІДу може в середньостроковій і довгостроковій перспективах мати великий вплив на розвиток України.

При цьому він підкреслив, що якщо на сьогоднішній день в Україні зареєстровано 410 тисяч ВІЛ-інфікованих (1,4% дорослого населення країни), то залежно від того, чи застосовуватимуться якісь заходи для боротьби з епідемією, загальна кількість інфікованих до 2014 року може досягти 820,4 тисяч чоловік.

П.БЕРМІНГХЕМ також висловив стурбованість у зв`язку з розповсюдженням ВІЛ/СНІДу серед молодих жінок (у віці від 20 до 34 років). Результати дослідження показали, що молоді жінки більш уразливі, ніж молоді чоловіки: рівень захворюваності серед жінок у віці від 20 до 24 років – 0,88%, серед чоловіків того ж віку – 0,5%. За підрахунками СБ, до 2014 року особи у віці 20-34 років становитиму три чверті всіх ВІЛ-новоінфікованих, при цьому половина з них будуть жінки.

У зв`язку з розповсюдженням СНІДу несприятлива демографічна ситуація погіршиться: без урахування захворюваності СНІДом, через низький коефіцієнт фертильності (коефіцієнт, що виражає відношення числа народжень до чисельності жінок репродуктивного віку), населення України до 2014 року скоротиться до 44,2 млн. чоловік; з урахуванням СНІДу, Україна втратить ще 300-500 тис. (до 43,9-43,7 млн. чоловік). П.БЕРМІНГХЕМ підкреслив, що СНІД впливає на всі суб`єкти економіки держави – домогосподарства, підприємства і уряд, і наслідки його розповсюдження позначаться на багатьох аспектах: це вищий рівень смертності і захворюваності, зменшення пропозиції, результативності й продуктивності праці, втрата інвестицій.

За даними досліджень, епідемія може мати серйозний негативний вплив, перш за все, на такі трудомісткі галузі як сільське господарство і гірнича промисловість, зокрема, у зв`язку з тим, що дані види діяльності зосереджені в південних і східних регіонах, де питання розповсюдження ВІЛ/СНІДу стоїть особливо гостро. Найбільш уражені епідемією південні і південно-східні області – Донецька, Дніпропетровська, Одеська і Миколаївська. У цих регіонах проживає 25% населення України, при цьому, за підрахунками СБ, до 2014 року їх частка в загальній кількості випадків інфікування ВІЛ становить 36-43% (Донецька – 13-19%, Одеська – 10-14%), а в плані рівня річної смертності від СНІДу – 31-38%.

Щодо проекту «Контроль над туберкульозом і ВІЛ/СНІДом в Україні» вартістю 60 млн. дол., який почав реалізовуватися в січні 2004 року, П.БЕРМІНГХЕМ зазначив, що з урахуванням того, що проект не досяг запланованих цілей і при цьому його реалізація має завершитися в червні 2007 року, керівництво СБ почало переговори з урядом України про можливе продовження проекту.