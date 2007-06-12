ВР має намір розширити перелік інфекційних хвороб

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб” (щодо контролю безпечності якості медичних імунобіологічних препаратів).

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 255 із 269 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується доповнити перелік інфекційних хвороб, щеплення проти яких є обов’язковими, такими захворюваннями як гепатит Б, гемофільні інфекції та сказ, а також вдосконалити систему контролю за якістю та безпечністю медичних імунобіологічних препаратів.

Зазначені пропозиції в цілому відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та світового досвіду у сфері боротьби з інфекційними хворобами і не викликали заперечень під час обговорення проекту.

Водночас деякі сумніви висловлювалися щодо обов’язкового щеплення проти гемофільних інфекцій в Україні усіх новонароджених дітей. Згідно з рекомендаціями ВООЗ запровадження вакцинації проти гемофільних інфекцій вимагає достатніх медичних та епідеміологічних обґрунтувань і наявності відповідних фінансових ресурсів. Щеплення проти цієї групи інфекцій практикуються в 90 країнах світу, проте Російська Федерація, Білорусь та багато інших держав не включили гемофільні інфекції до національних календарів щеплень.

Недостатньо обґрунтованими видалися народним депутатам положення статті 13 щодо обов’язкового проведення клінічних випробувань в Україні всіх імунобіологічних препаратів, які реєструються в Україні, оскільки Законом України “Про лікарські засоби” встановлено дещо інші принципи цієї процедури.

Дискусію викликали також положення законопроекту щодо необхідності створення в Україні нового урядового органу для контролю за обігом імунобіологічних препаратів. На думку членів Комітету зазначене питання має вирішити Кабінет Міністрів України, оскільки це потребує ретельного вивчення та додаткових витрат із Державного бюджету України.

Ці та інші зауваження будуть доопрацьовані при підготовці проекту до другого читання.