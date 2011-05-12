Запорізький губернатор домагається зміни законодавства про трансплантологію в Україні

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Борис ПЕТРОВ має намір домагатися зміни законодавства про трансплантологію в Україні з метою спрощення можливості використання органів загиблих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ПЕТРОВ заявив сьогодні у запорізькому Центрі трансплантації і гемодіалізу після того, як його керівник – відомий хірург Олександр НІКОНЕНКО повідомив про те, що протягом однієї ночі запорізькими медиками була проведена серія операцій з трансплантації серця, печінки і нирок від донорів, які загинули у ДТП.

«У ніч з 9 на 10 травня запорізькі трансплантологи довели, що навіть за складних економічних і законодавчих умов можуть протягом доби провести таку кількість складних операцій. Спочатку було виконано трансплантацію серця молодому чоловіку, потім ми в сусідній операційній почали трансплантацію печінки. До ранку, коли ми закінчили ці складні операції, були проведені операції з пересадки нирки ще двом нашим пацієнтам. У ту саму ніч запорізькі фахівці у Дніпропетровську в місцевій обласній лікарні виконали трансплантацію нирки ще двом місцевим хворим», - розповів О.НІКОНЕНКО, відзначивши, що «донорами для шести пацієнтів стали двоє жителів Дніпропетровська, що потрапили у ДТП».

За словами О.НІКОНЕНКА, подібних операцій, що дають шанс на порятунок людських життів, могло б бути набагато більше, якби не складність процедури отримання права на використання для трансплантології органів.

У зв`язку з цим Б.ПЕТРОВ заявив про те, що має намір звернутися до Адміністрації Президента, до депутатів Верховної Ради з проханням змінити закон про трансплантацію.

«Є дуже серйозна проблема, пов`язана із законодавством щодо трансплантології: необхідна серйозна тривала процедура отримання дозволу родичів загиблого, чиї органи могли б бути використані для життя інших людей. Вона неправильна, вона не відповідає європейським нормам. І от приклад – дві загиблі людини врятували життя шістьом. Необхідно змінювати законодавство. І ми намагатимемося сприяти його зміні, звернувшись до наших депутатів, до комітету Верховної Ради, в Адміністрацію Президента, щоб спільними зусиллями зробити новий закон про трансплантацію, який дасть життя дуже багатьом людям, які потребують операції з трансплантації органів» - заявив Б.ПЕТРОВ.