Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розкритикував роботу Міністерства охорони здоров’я з реформування медичної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Керуючої ради Комітету з економічних реформ.

Президент зауважив, що до реформи в сфері охорони здоров’я необхідно підходити обережно і не допускати перегинів та авралів. «Але обережно - не означає тупцювати на місці чи, гірше того, рухатись: крок вперед, два назад», - сказав глава держави.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він досі не бачить у керівництва Міністерства охорони здоров’я чіткого і цілісного розуміння реформування медичної сфери. «У нас вже пройшов час адаптації міністра, Микола Янович (Микола АЗАРОВ – УНІАН), я не бачу результатів, відверто вам кажу, я вам робив зауваження і хочу ще раз сказати: мене не задовольняє та ситуація, яку зараз ми спостерігаємо в Міністерстві охорони здоров’я і не тільки мене», - сказав Президент.

За його словами, досі не сформовано законодавчу базу для проведення реформ у медичній сфері. В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що лише після втручання заступника глави Адміністрації Президента Ірини АКІМОВОЇ законопроект про зміни до основ законодавства про охорону здоров’я та про експеримент в пілотних регіонах був внесений на розгляд уряду.

В.ЯНУКОВИЧ закликав прем’єр-міністра України М.АЗАРОВА не зволікати з розглядом цих проектів на засіданні уряду і до 18 травня внести їх до парламенту.

Також Президент розкритикував діяльність Міністерства охорони здоров’я в інших напрямках, що стосуються проведення реформ.