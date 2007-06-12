Київрада виділить кошти на створення Центру репродуктивно-перинатальної медицини

На створення Центру репродуктивно-перинатальної медицини необхідно 2,5 млн. грн. Щоб ввести об’єкт в експлуатацію в поточному році необхідна згода Київської міської ради на виділення цих коштів із міського бюджету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації з посиланням на інформацію заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.

Днями під її керівництвом відбулося перше засідання робочої групи зі створення Центру, в якому взяли участь перший заступник начальника Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення В’ячеслав БИЧКОВ, який курує сферу материнства і дитинства, Головний акушер-гінеколог України і Києва В’ячеслав КАМІНСЬКИЙ, призначений директором Центру репродуктивно-перинатальної медицини. Члени робочої групи прийняли рішення звернутися до Київради, аби депутати затвердили в бюджеті 2,5 млн. грн., щоб до кінця поточного року медичний центр ввести в експлуатацію.

Нині, за словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, тривають роботи з підготовки відповідної документації для реконструкції приміщення на території пологового будинку №4, йде підбір висококваліфікованого персоналу. Планується закупити сучасне обладнання, що використовується у світовій практиці.

Як зазначає прес-служба, Центр створюється для того, щоб за бюджетні кошти допомагати сім’ям у народженні дитини. Нині в Києві існують лише приватні заклади репродуктивної медицини, де за одну спробу завагітніти доводиться сплачувати 6-15 тис. гривень. Уже з наступного року у столичному центрі зможуть отримувати допомогу 300-400 жінок щороку.

Відкриття закладу відбуватиметься у три етапи: перший – організація приміщень, у яких фахівці займатимуться допоміжними репродуктивними технологіями, другий – облаштування приміщень для експериментальної технології, а останній – організація індивідуальних пологових залів.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня сесія Київської міської ради прийняла рішення про створення у столиці медичного Центру, де безоплатно проводитимуть штучне запліднення. Центр репродуктивної та перинатальної медицини вирішено відкрити на базі міського пологового будинку №4 (Оболонський район, просп. Героїв Сталінграду, 16).

Як зазначається в пояснювальній записці, протягом 2006 р. у Києві зареєстровано 1 тис. 691 неплідну пару, з них жіноче непліддя зареєстроване в 1 тис 315 випадках, чоловіче – у 149, поєднане – у 224.

Загальна кількість сімей, які потребують лікування із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, – 550. Запліднення за допомогою допоміжних репродуктивних технологій проводиться в столиці на сьогодні тільки комерційними структурами.