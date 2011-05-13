Найстарішому українцю – 111 років

Книга рекордів України зареєструвала найстарішого громадянина нашої держави - Петра ЛИЗАНА, який проживає на Тернопільщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Книги рекордів України, 12 травня дiдусевi виповнюється 111 років, i найближчим часом він отримає диплом рекордсмена.

Народився П.ЛИЗАН 12 травня 1900 року.

Важко повiрити, але Петро Павлович сьогоднi ще допомагає рiдним по господарству, любить читати i завжди тiшиться гостям.

"У дiдуся досi немає жодних проблем iз здоров`ям: нi з тиском, нi з серцем, i голова його не болить, - каже онука Марiя КУШНIР. - Ми набагато молодші, а вже цiлий букет хвороб маємо, а дiдусь нi на що не скаржиться, окрiм болю в ногах".

П.ЛУЗАН вiд чотирьох дiтей дочекався десятьох онукiв, 25 правнукiв та одного праправнука.