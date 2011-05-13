Кабмін вирішив виплачувати допомогу випускникам медвишів

Кабінет міністрів на вчорашньому засіданні ухвалив рішення про виплату одноразової грошової допомоги випускникам медичних вишів у випадку, якщо вони підпишуть контракт на роботу в сільській місцевості на термін не менш як три роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

За його словами, сума допомоги становитиме 5 мінімальних заробітних плат – 4,8 тис. грн.

Дане рішення уряду діятиме з 1 січня 2012 року, зазначив С.ТІГІПКО.

Крім того, така допомога передбачена і для сімейних лікарів.