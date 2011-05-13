Держава подбала про дітей з багатодітних сімей

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про внесення змін до статті 1 Закону "Про охорону дитинства" щодо багатодітних сімей.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 262 народних депутатів з 354, зареєстрованих в сесійній залі.

Документом пропонується встановити, що багатодітна сім‘я - це сім’я, в якій подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, в тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який разом проживає з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.

До багатодітної сім‘ї, відповідно до проекту, також належать прийомні сім‘ї, в яких проживає та виховується троє і більше дітей; дитячий будинок сімейного типу; сім‘ї (або одинокі особи), які разом проживають і виховують троє і більше дітей, враховуючи тих, що передані їм під опіку і піклування.