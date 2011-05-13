Школу «Журналістика цифрового майбутнього» транслюватимуть онлайн

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», Могилянська школа журналістики та проект «platfor.ma» запускають онлайн-трансляцію школи «Журналістика цифрового майбутнього» (DFJ). Трансляція відбуватиметься на порталі освітніх подій «Платформа» (http://platfor.ma/) 18-19 травня з 9.30 до 17.00.

У школі викладатиме Ерік Вільямс, професор Школи телекомунікацій Університету Огайо (США). Впродовж двох днів майстер-класу він розкриватиме теми, що будуть цікаві в першу чергу медіаменеджерам та журналістам, а також студентам факультетів журналістики, блогерам і тим, хто цікавиться темою нових медіа.

Теми майстер-класу:

· 18 травня: «Теорія та найкращі практики: бізнес-моделі для роботи агенцій мультимедійних новин»

· 19 травня: «Оформлення сюжету з використанням телестудії та нетрадиційних джерел відео»

«Розширення аудиторії, яка почує лекції найкращих викладачів медіа у світі, збільшить кількість фахівців, які використовуватимуть сучасні принципи журналістики у своїй щоденній роботі, - коментує ініціативу Олександр Власенко, керівник освітніх проектів Фонду «Розвиток України». – Сподіваємось, що такі онлайн-трансляції стануть звичайною річчю з наступного навчального року і зможуть допомогти тим, хто не пройшов відбір на проект DFJ, але хотів би підвищити свій фаховий рівень».

Після онлайн-трансляції відео майстер-класів будуть доступні на сайті проекту «Платформа».

Про проект:

Проект «Журналістика цифрового майбутнього» був започаткований в 2007 році Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», компанією Систем Кепітал Менеджмент та реалізується в партнерстві з Національним університетом «Києво-Могилянська академія» – з Могилянською школою журналістики.

Метою є навчання журналістів, які готові долучатися до цифрової культури та розвивати свої редакції згідно світових тенденцій в ЗМІ.

Навчання на проекті спрямовано на залучення журналістів до цифрових технологій в новітніх медіа. Навчальний план складений таким чином, щоб дізнатися більше про новітні медіа, нові формати новин і як одну історію подати в різних медіа. Також є окремі модулі, де будуть вивчатися блогосфера у сучасній журналістиці, створення аудіо та відео подкастів, інфографіка та фотографія в сучасній редакції, економіка та бізнес моделі сучасних конвергентних ньюз-румів та багато іншого.

Інвестиції Фонду «Розвиток України» в проект вже склали понад 1 млн. 300 тис. дол. США.

http://www.dfj.org.ua/

Про лектора:

Ерік Вільямс - професор Школи телекомунікацій Університету Огайо (США). Викладає курси з виробництва відео, наипсання сценаріїв та участі у міжнародних проектах.

Перш ніж стати професором в Університеті Огайо, мав свою власну продакшн-студію впродовж майже п`ятнадцяти років. Був режисером і продюсером більш ніж 300 випусків новин і телешоу у прямому ефірі. Виступав співпродюсером першого в Гайані документального телесеріалу про насильство в сім’ї, бездомних та сексуальну поведінку молоді. Працював над 20-серійним документальним телепроектом у віддалених районах Еквадору. Продюсував документальний фільм про вплив капіталізму та конс’юмеризму на США та Україну.

Як пише про себе Ерік, «коли я не працюю, ви зможете зайти мене глибоко в лісах з моєю дружиною Петрою. Ми полюбляємо довгі мандрівки».

http://www.tcomschool.ohiou.edu/faculty/williams.html