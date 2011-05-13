В Україні очікуються короткочасні дощі

Завтра вночі у північних, західних та центральних областях України, вдень на Лівобережжі та у південній частині очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний (у Криму та Приазов`ї переважно північно-східний), 5-10 м/с, вдень під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 8-13° тепла, вдень 17-22°, у південних та східних областях місцями 25°, на узбережжі Криму 14-19°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області у суботу вночі очікується короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 11-13° тепла, вдень близько 20°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 12-16°; у Дніпрі біля Києва 15°.