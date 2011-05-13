Завтра відбудеться благодійний турнір з міні-футболу

14 травня 2011 року Всеукраїнська добродійна організація «Даун Синдром» проведе перший добродійний турнір по міні-футболу серед корпоративних команд. Він відбудеться в спорткомплексі «ЦСКА».

Мета цих змагань — зібрати засоби на програми Центру раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна, а також об`єднати зусилля недержавної організації і бізнесу у вирішенні соціальної проблеми.

10:00 - відкриття турніру, вступне слово організаторів

10:15 – початок ігор

17:00 – приблизне закінчення турніру, подбиття підсумків, вручення нагород і спеціальних призів.

За додатковою інформацією звертатися:

Римар Аліна (прес-секретар ВБО «Даун Синдром») (044) 540-96-09;

rimar@downsyndrome.org.ua

Питання реєстрації:

Тетяна Михайленко, тел. (044) 560-96-09, (066) 487-57-03

mikhailenko@downsyndrome.org.ua