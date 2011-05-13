Завтра пройде акція до Всесвітнього дня боротьби з гіпертензією

14 травня з 14.00 до 17.00 перед адміністративною будівлею Київської міської державної адміністрації на Хрещатику, 36, пройде інформаційно-оздоровча акція, присвячена Всесвітньому дню боротьби з артеріальною гіпертензією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, міська влада запрошує у цей день киян та гостей столиці отримати консультації лікарів профілактичної медицини та кардіологів, виміряти артеріальний тиск за допомогою сучасних автоматичних приладів.

Метою інформаційно-оздоровчої акції є ознайомлення населення з факторами ризику та акцентування уваги людей на збереженні власного здоров’я.

На жаль, як зазначається в повідомленні, артеріальна гіпертензія часто протікає безсимптомно, і підтвердженням цього є результати попередніх міських акцій: з 20 тис. обстежених людей 40% мали підвищений тиск, чверть з них – не знали про це. Лише половина хворих приймають антигіпертензивні препарати. Ефективність лікування ще менша: 18%. Як і будь-яке хронічне захворювання, гіпертонія піддається корекції лише за умови постійної і грамотної терапії, а також потребує від хворого свідомої зміни способу життя. Саме поєднання цих двох складових дозволяє підтримувати оптимальний тиск і зберігати працездатність протягом довгих років, наголошується в повідомленні.