На будівництво поліклініки Житомирської обллікарні виділено з держбюджету 3,5 млн. грн.

На добудову консультативно-діагностичної поліклініки Житомирської обллікарні виділено з держбюджету 3,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облдержадміністрації.

Як зазначається в повідомленні, із 18 млн. грн., виділених з Державного бюджету на соціально-економічний розвиток Житомирщини у 2007 році, 3,5 млн. грн. буде направлено на добудову консультативно-діагностичної поліклініки обласної лікарні. Таке рішення прийнято на нараді керівників міст та районів області, під час якої вперше колегіально та прозоро розподіляли субвенцію місцевим бюджетам.

Завершення будівництва поліклініки обласної лікарні визначено пріоритетним серед стратегічних завдань регіональних органів влади.