В Євпаторії під час нападу епілепсії потонув відпочиваючий

В Євпаторії (Крим) під час нападу епілепсії потонув 33-річний відпочиваючий - житель Сімферополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, нещастя сталося на пляжі «Золоті піски». Двоє родичів - дядько і племінник випивали на березі спиртні напої. "33-річний племінник, житель Сімферополя, вирішив покупатися. Старший родич відволікся, а коли обернувся, то побачив, що його гостю стало у воді зле", - розповів начальник сектору пропаганди Євпаторійського міськуправління МНС Сергій ЛІСАНЕЦЬ.

Від епілептичного припадку чоловік почав захлинатися і тонути. Дядько кинувся до нього на допомогу, але, коли витяг племінника на берег, той уже не подавав ознак життя. Чергові медики зробили все можливе, щоб реанімувати людину, але було вже пізно. Чоловік помер.