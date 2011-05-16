У МОЗ заявили, що Ємець пішов у відпустку, а не у відставку

Міністр охорони здоров`я України Ілля ЄМЕЦЬ перебуває у відпустці, і про його заяву про відставку нічого не відомо.

Про це повідомив УНІАН прес-секретар міністра Сергій НАГОРЯНСЬКИЙ.

"У мене інформації про те, чи написав Ілля Миколайович заяву (про відставку - УНІАН), немає. Зараз він перебуває у відпустці, яку він узяв спеціально для того, щоб поїхати у відрядження до Америки і взяти участь в щорічному конгресі Американської асоціації торакальних хірургів (хірургія органів грудної клітки - УНІАН). Іллю Миколайовича запросили для того, щоб він розповів про своє відкриття світового значення, пов`язане з використанням пуповинної крові під час операції малюків", - сказав С.НАГОРЯНСЬКИЙ.

За його словами, І.ЄМЕЦЬ перебуває у відпустці з початку місяця, і 9 травня виступив з доповіддю в США.

Крім того, прес-секретар повідомив, що, незважаючи на те, що міністр перебуває у відпустці, він сьогодні з 8-ої ранку був на робочому місці через велику кількість справ, що накопичилися. У відпустці І.ЄМЕЦЬ перебуватиме до кінця поточного тижня.

У свою чергу, прес-секретар прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО повідомив УНІАН, що йому нічого не відомо про заяву І.ЄМЦЯ, і уряд це питання не розглядав.

Як повідомлялося, у ЗМІ з`явилася інформація про те, що І.ЄМЕЦЬ у п`ятницю, 13 травня, написав заяву про відставку.

12 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час засідання Керуючої ради Комітету з економічних реформ оголосив вимогу М.АЗАРОВУ «обережно» і «негайно» реформувати медичну галузь. «На жаль, я досі не побачив у Міністерства охорони здоров`я чіткого і цілісного розуміння реформи, як кажуть: від А до Я», – заявив глава держави.