«Укрзалізниця» безкоштовно перевезла 85 тис. дітей-інвалідів

Із січня по квітень 2011 р. «Укрзалізниця» безкоштовно перевезла 85,1 тис. дітей-сиріт і дітей-інвалідів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, можливістю подорожувати залізницею скористалися 47,2 тис. дітей-сиріт (минулого року 48,1 тис.) і 37,9 тис. дітей-інвалідів (минулого року 33,4 тис.). Також по акції перевезено безкоштовно 1,94 тис. дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців і залізничників (минулого року 1,3 тис.).

Нагадаємо, акція з безкоштовного перевезення дітей започаткована «Укрзалізницею» в 2000 році. Цією послугою можуть скористатися діти віком до 16 років, які відносяться до категорій дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів усіх категорій; дітей військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, загиблих при виконання службових обов`язків; дітей загиблих шахтарів і залізничників.

Рішенням Ради залізниць ця акція продовжена на 2011 рік й розповсюджується на плацкартні вагони швидкісних поїздів внутрішнього сполучення (серед них вагони 2-3 класу швидкісних, прискорених і електро- та дизель-поїздів підвищеного комфорту) й приміські поїзди.