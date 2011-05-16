Де можна безкоштовно обстежитись щодо раку шкіри

20 травня вперше в Україні у рамках Дня меланоми одночасно у 22 містах відбудуться масові безкоштовні огляди населення на предмет раннього виявлення злоякісних пухлин шкіри.

Про це повідомила на прес-конференції в УНІАН координатор програми «Євромеланома» в Україні, громадський діяч Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

За її словами, від найнебезпечнішої пухлини - меланоми у зв`язку з пізньою діагностикою помирають до 95% хворих в Україні. «Смертність від меланоми в Україні невиправдано висока, в США вона становить лише 5%», - сказала О.БОГОМОЛЕЦЬ.

Вона зазначила, що вже понад 10 років займається цією проблемою і поставила собі «внутрішнє завдання» зменшити рівень смертності від меланоми в Україні до 15-20%.

За прогнозами О.БОГОМОЛЕЦЬ, досягти таких результатів буде можливо через 10 років.

Вона також зауважила, що однією із причин зростаючої смертності від меланоми є зменшення озонового шару і як наслідок - зростання мутагенного впливу сонячного випромінювання.

За словами О.БОГОМОЛЕЦЬ, на сьогодні держава не спроможна самостійно системно вирішити цю проблему. Тому Інститутом дерматології та косметології Ольги Богомолець була розроблена стратегія і День меланоми є лише одним з етапів впровадження цієї стратегії по зменшенню рівня смертності від меланоми.

Під час проведення Дня меланоми на базі Інституту дерматології та косметології буде активовано нову систему дистанційної діагностики - дистанційного скринінгу, яка полягає у фотографуванні та дерматоскопії новоутвороення, заповненні спеціально розроблених форм, які дозволяють виявити екзогенні та ендогенні фактори ризику, та пересиланні матеріалів через Інтернет для встановлення висококваліфікованим фахівцем пропереднього висновку. Після цього пацієнти з підозрою на меланому, рак шкіри та інші небезпечні утворення будуть направлені до онкологічних диспансерів за місцем проживання.

О.БОГОМОЛЕЦЬ зазначила, що минулого року під час Дня меланоми її інститут вже проводив обстеження за методикою дистанційного скринінгу, але цього року вперше буде задіяне унікальне програмне забезпечення для збору, аналізу, ситстематизації та обробки інформації.

Завідувач кафедри дерматології і венерології Національного медичного університету, професор Віктор СТЕПАНЕНКО зазначив, що моніторинг захворюваності на злоякісні захворювання шкіри, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, засвідчує загальносвітову тенденцію збільшення кількості хворих.

За його словами, крім руйнації озонового шару атмосфери, захворюванню на меланому сприяє також широке застосування отрутохімікатів, спадкові чинники і використання штучного ультрафіолетового опромінення.

Керівник представництва ВООЗ в Україні Ігор ПОКАНЕВИЧ, у свою чергу, повідомив, що у світі реєструється близько 132 тис. випадків меланоми на рік. В Європі реєструється близько 26 тис. випадків захворювання на меланому серед чоловіків і близько 33 тис. серед жінок. Розповсюдження меланоми серед жителів України становить 4,7 випадків на 100 тис. населення. При цьому І.ПОКАНЕВИЧ зазначив, що реальний показник захврюваності на меланому в Україні є значно вищим.

Як сказав завідувач хірургічного відділення Київського міського клінічного онкологічного центру Микола АНИКУСЬКО, ризик захворювання на меланому у темношкірого населення світу у 30 разів менший. За його словами, у 1989 році на обліку в Києві перебували 560 осіб з діагнозом «злоякісна меланома», а в 2009 році таких людей стало вже понад 1 тис. 800.

День меланоми в Україні цього року проводитиметься втретє.