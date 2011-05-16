Українців стає усе менше

Чисельність населення в Україні станом на 1 квітня 2011 року становить 45 млн 724 тис. 242 людини, за даними Державної служби статистики. На аналогічну дату минулого року цей показник становив 45 млн 905 тис. 341 особу.

За підсумками січня-березня кількість новонароджених у 2011 році становить 10,7 на тисячу жителів (як і в 2010 році), кількість померлих — 15,9 на тисячу жителів (у 2010 році — 16,2), природне скорочення — 5,2 (2010 рік — 5,5).

В абсолютних величинах кількість народжених за три місяці 2011 року складе 121 тис. 320 осіб (2010 рік — 120 тис. 884), померлих — 179 тис. 625 осіб (2010 рік — 182 тис. 996). Природне скорочення населення у 2011 році становить 58 тис. 305 осіб (2010 рік — 62 тис. 112).

Кількість шлюбів за три місяці 2011 року складе 49 тис. 177 (2010 рік — 40 тис. 712), кількість розлучень — 16 тис. 142 (2010 рік — 34 тис. 140). Коефіцієнт шлюбності 4,4 (в 2010 році — 3,6).

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