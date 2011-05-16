У Києві - тиждень безкоштовного обстеження на ВІЛ. Адреси

Головне управління охорони здоров’я КМДА запрошує усіх бажаючих взяти участь у акції «Дізнатись ВІЛ-статус за 15 хвилин» та пройти безкоштовне тестування на ВІЛ/СНІД.

Ця акція відбудеться у рамках відзначення Дня пам’яті померлих від СНІДу, який припадає на 15 травня.

Заходи проводяться спільно Київським міським центром профілактики та боротьби зі СНІД, Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та НУО AIDS Healthcare Foundation.

За інформацією організаторів, метою проведення таких заходів є актуалізація уваги громадськості до розповсюдження ВІЛ-інфекції, заохочення громадян до ведення безпечного та здорового способу життя, інформування про важливість тестування на ВІЛ задля збереження життя.

Під час проведення заходів мешканці Києва, в першу чергу ті, що належать до груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ, матимуть можливість отримати інформаційно-консультативні послуги з питань ВІЛ/СНІД, конфіденційно та безкоштовно пройти тестування на ВІЛ у спеціально обладнаних мобільних амбулаторіях з використання швидких тестів.

Заходи відбуватимуться в місцях скупчення молоді та представників уразливих груп, за наступним графіком:

16 травня (понеділок) - Борщагівка, біля кінотеатру «Лейпциг» — з 18:00 до 22:00

17 травня (вівторок) –Майдан Незалежності, біля магазину «Український Хліб» — з 18:00 до 22:00

17 травня (вівторок) – метро Дарниця, навпроти магазину «Дитячий Світ» — з 18:00 до 22:00

18 травня (середа) – метро Оболонь, біля ТРЦ «Метрополіс» — з 18:00 до 22:00

18 травня (середа) – Троєщина, біля кінотеатру «Флоренція» — з 18:00 до 22:00

19 травня (четвер) – Солом’янська площа, парк Островського — з 18:00 до 22:00

21 травня (субота) – метро Гідропарк, біля Гідрозони – з 16:00 до 21:00.

news.dt.ua