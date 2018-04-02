Охочих якнайшвидше розпрощатися з міністром охорони здоров'я багато ...

Директора Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я Іллю Ємця призначили на посаду 21 грудня минулого року. Його призначенню сприяла низка обставин, головною з яких виявилася критична маса невдоволення роботою його попередника Зиновія Митника.

За інформацією, якою володіє «Главком», Митник вже не один раз був у гостях у Генпрокуратури і, можливо, навіть знаходиться на підписці про невиїзд. Всьому виною - закупівлі медпрепарату «Таміфлю», придбані урядом Тимошенко під час епідемії так званого «свинячого грипу». Нібито саме підписи Митника стоять на контрактах із закупівлі цього препарату.

Показове призначення лікаря Іллі Ємця на посаду міністра повинно було докорінно змінити ситуацію: з одного боку показати, що влада не відчуває сентиментів навіть «до своїх» (звільняючи Митника), з іншого боку, що вона (тобто влада) готова до проведення реальних реформ. І найкращий привід закріпити останню тезу - призначити керувати системою лікаря, який довів своє вміння щось будувати. Причому, на високому рівні.

Чому в той час вибір ліг саме на Ємця, хоча посаду готували не менш іменитим претендентам - наприклад, Раїсі Богатирьовій (секретар РНБОУ) і Юрію Гайдаєву, який вже був міністром охорони здоров`я в 2007 році? Можливо, тому, що одним з лобістів Ємця виступала голова профільного парламентського комітету Тетяна Бахтеєва. Саме вона, за словами наших джерел, сподівалася, що Ємець почне реформувати галузь в стислі терміни, і у співпраці з Комітетом ВР зможе домогтися результатів. Втім, потрібно розуміти, що Ємець не був людиною Бахтеєвої, ще важче його назвати «людиною Азарова».

Але замість вибудовування відносин міністр вирішив діяти самостійно. І, не озираючись на особистості, наплодив за чотири місяці таку кількість всіляких конфліктів, що і сам, схоже, заплутався, хто йому друг, а хто ворог. У тому числі і на найвищому рівні.

Можливо, на посаді директора Науково-практичного центру подібне ще допускається, але не в складній та заплутаній медичній системі, яка вимагає нестандартних рішень і кардинальних змін.

Єдиною людиною, з якою, як кажуть в медичних колах, Ємець залишався дружним був Борис Литовський, що є засновником благодійного фонду «Здоров`я нації». За паном Литовським, стверджують обізнані люди, стоїть серйозне фармакологічне лобі. А сам він, як кажуть, навіть мав намір сам очолити міністерство.

Усього чотири місяці з хвостиком знадобилося Ємцю, щоб отримати спочатку жовту, а потім і червону картку від Віктора Януковича. 12 травня президент Віктор Янукович під час засідання ради Комітету з економічних реформ доручив прем`єр-міністрові «обережно» і «негайно» реформувати медичну сферу. «На жаль, я досі не побачив у Міністерства охорони здоров`я чіткого і цілісного розуміння реформи, як кажуть, від А до Я», - заявив тоді Янукович. Саме після цієї «прочуханки» у Ємця з`явився вибір: або писати заяву на вихід «за власним бажанням», або чекати, поки його зі скандалом звільнять.

Охочих швидше розпрощатися з Ємцем багато. В Адміністрації Президента пам`ятають, як уже мінімум двічі Ємець серйозно «бив горшки» з першим заступником глави АП Іриною Акімової. Привід той самий - тотальна нереалізація реформ. Вірніше, підготовка до їх реалізації. Акімова, що відповідає за реформи перед Президентом, кажуть, була в шоці від упевненості міністра в тому, що він буде перебувати на посаді нескінченно.

Друга лінія конфлікту - відносини c прем`єр-міністром. Микола Азаров уже не один раз ледь не публічно робив зауваження Ємцю.

Очевидно, передчуваючи всю цю чехарду, Ємець пішов у відпустку. І відправився на конференцію в США для участі в конгресі Американської асоціації торакальних хірургів. Прес-секретар Сергій Нагорянський заявив, що міністр перебуватиме у відпустці до кінця тижня, а про відставку йому нічого не відомо.

Звичайно, добре, що міністр просуває унікальні українські технології. Але з іншого боку - чому ж це робить в той час, коли потрібно думати про стратегічні речі? Наприклад, про те ж реформуванні медицини, за яку він відповідає? Можливо, відповідь на це питання проста: Ємець подумки вже попрощався з посадою і готується до відходу на колишні позиції, тобто, в свій Центр? Як пишуть ЗМІ «п`ятиденна програма конференції передбачає в першу чергу навчання медиків передовим технологіям для поліпшення кардіологічної практики»

Тільки чи може міністр повернутися до практики? У Науково-практичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров`я, де працював Ємець, його, судячи з усього, вже не чекають. У всякому разі, на правах анонімності «Главкому» повідомили, що міністр давно вже не оперує, бо в самого проблеми зі здоров`ям.

P.S. Тим часом «Главкому» стало відомо, що виконуючим обов`язки міністра охорони здоров`я в найближчі дні стане нинішній перший заступник Ємця Олександр Аніщенко.

Владислав Вєтров

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