Відбулася зустріч представників Фонду «Україна 3000» і Корейського агентства «KOICA»

Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» та Корейське агентство міжнародного співробітництва «KOICA» домовилися про реалізацію спільного проекту.

Як повідомили УНІАН у Фонді, сьогодні відбулася зустріч представників Фонду «Україна 3000» та співробітників «KOICA». У заході взяли участь координатор програми «Від лікарні до лікарні» Тарас ТКАЧУК та адміністративний співробітник агентства «KOICA» НО Юн Мі.

Учасники зустрічі обговорили шляхи можливої співпраці та впровадження спільних благодійних проектів у рамках програми «Від лікарні до лікарні».