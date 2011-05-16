17 травня 2011, Дніпропетровськ. Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" спільно з Дніпропетровською ОДА запрошує на круглий стіл, присвячений проблемам інтернатної системи України. Круглий стіл під назвою "Дитбудинок - місія нездійсненна" відбудеться з 13:00 до 16:00, за адресою: просп. Кірова, 1, 1 поверх, конференц-зал

(Дніпропетровська ОДА).

У заході візьмуть участь представники державних структур (Служби у справах дітей, Центри соціальних служб сім`ї та молоді місцевої влади), громадські організації, представники ЗМІ - усі, хто поділяє основну цінність "Дитина має жити і виховуватися в сім`ї". Спеціальний гість - експерт фонду "Розвиток України", російський громадський діяч, публіцист, випускник інтернату, автор книги "Солоне дитинство" Олександр Гезалов *.

Спікери:

- Марія Пустова, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації;

- Дар`я Касьянова, керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова "Розвиток України";

- Олександр Гезалов, російський громадський діяч, публіцист, випускник радянського дитбудинку;

- Андрій Пінчук, голова правління Дніпропетровської обласної благодійної організації "Колиска надії".

На сьогоднішній день в країні понад 100 000 дітей, що мають статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. За роки незалежності на тлі зменшення загальної кількості дітей щорічно збільшується показник кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у розрахунку на 100 000 дитячого населення. Цей показник досяг 285,8 в 2007 році, що на 41,1% більше ніж у 2000 році.

На думку організаторів круглого столу, не можна допустити зміцнення інтернатної системи, яка працює не в інтересах дитини і в змозі забезпечити тільки базові потреби. Численні дослідження, в т.ч. ЮНІСЕФ, Home and Hope for Children, показали - дитина, яка прожила в установі 3 роки, ніколи не зможе наздогнати в розвитку дитину, що росла в сім`ї. Кожна друга дитина шкільного віку, яка виховується в інтернатному закладі, проходить через усі форми насильства: фізичне, емоційне і сексуальне. Життя дитини в інтернаті заснована на його залежності від персоналу. Існуюча система вчить виживати в інтернаті, а не за його стінами, де підліток залишається наодинці з усіма проблемами дорослого життя.

З питань участі у заході звертатися за телефоном +38 062 343 45 99

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Фонд Ріната Ахметова "Розвиток України" - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія Фонду - працювати для людей: усуваючи причини актуальних суспільних проблем; впроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні та за кордоном, і створюючи унікальні системні рішення; домагаючись максимального результату для благоотримувачів кожним своїм проектом та дією. Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

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