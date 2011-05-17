Хто буде наступним міністром охорони здоров'я

Голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва не виключає, що міністр охорони здоров`я Ілля Ємець дійсно подав у відставку, і бачить його спадкоємцем першого заступника Олександра Аніщенко.

"Я дізналася зі ЗМІ, що міністр написав заяву за власним бажанням. Це не можуть бути просто чутки. Я думаю, що це правда. Він у відпустці, але приїхав, був у четвер, п`ятницю і суботу на роботі. Хоча обов`язки виконує перший заступник Олександр Аніщенко", - заявила Бахтєєва газеті "Известия в Украине".

Вона відзначила високий професіоналізм Ємця як лікаря-практика, але назвала мінусом його нездатність проводити глобальні реформи. "На жаль, на посаді міністра охорони здоров`я я його не побачила. Я знаю його як чудового дитячого кардіохірурга, який рятував і буде рятувати життя... Він просто зрозумів, що йому не під силу провести глобальні реформи", - вважає народний депутат.

За її словами, найбільш ймовірний кандидат на посаду міністра - Аніщенко: "Він досвідчений організатор. Він у темі реформ. Його бачення дуже серйозне... З ним налагоджена продуктивна робота".

У той же час, Бахтєєва спростувала припущення про те, що вона може стати новим главою Мінохоронздоров`я. "Мені зручніше бути народним депутатом. І мені дуже подобається працювати в парламенті", - підкреслила голова комітету.

Нагадаємо, міністр охорони здоров`я Ілля Ємець написав заяву про відставку. Між тим, прес-секретар глави МОЗ Сергій Нагорянський повідомив, що йому невідомо про подання такої заяви, додавши, що Ємець у цей час офіційно перебуває у відпустці.

gazeta.ua