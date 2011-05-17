Аналіз крові розкаже, скільки проживе людина

Іспанська компанія Life Length розробила новий тест крові, який може передбачити, як довго проживе людина. Аналіз ґрунтується на вимірюванні "швидкості" старіння.

Новинка, вартість якої становитиме близько 500 євро, надійде в продаж у Великобританії вже до кінця поточного року.

Тест передбачає дослідження важливих структур на кінцях хромосом людини, так званих теломер, які вчені вважають найточнішими індикаторами швидкості старіння.

Науковці заявляють, що за допомогою вимірювання довжини теломер можна визначити, більший "біологічний вік" людини за його паспортний вік, чи менший.

"Ми знаємо, що у людей, теломери яких від природи коротші за норму, тривалість життя менша. Але ми не знаємо, чи забезпечать вам більш довгі теломери триваліше життя", - зізналася винахідник нового комерційного тесту на теломери, Марія Бласко з Іспанського національного центру вивчення раку в Мадриді.

Фірма доктора Бласко, Life Length, зараз веде переговори з компаніями медичної діагностики по всій Європі, щоб представити тест на ринку. Угода з компанією, що діє у Великобританії, може бути укладена протягом року.

"Цей аналіз, розроблений Бласко, настільки точний, що може надати більш корисну інформацію, ніж деякі з інших тестів, які існують зараз. Щоб оцінити старіння, важливі саме короткі теломери, а не середня довжина теломерів, яку вимірюють інші тести", - переконаний професор Джеррі Шей з Техаського університету, науковий консультант Life Length.

Відповідаючи на питання, чому громадськість має зацікавитися аналізом на теломери, Шей зазначив, що більшість людей тривожиться через власну смерть.

"Люди можуть розмірковувати так: "Якщо я буду знати, що помру через 10 років, то витрачу зараз всі свої гроші, а якщо буду жити ще 40 років, то віддам перевагу більш консервативному способу життя ", - пояснив Шей.

Утім, звернули увагу журналісти, турбує те, що, якщо ця інформація коли-небудь почне викликати довіру, страхові компанії почнуть вимагати її перед наданням людям страховки. І чим коротші у вас теломери, тим вищими будуть для вас страхові тарифи.

Нагадаємо, фахівці з Уппсальского університету в Швеції прийшли до висновку, що недосипання може викликати в людини порушення обміну речовин, а це у свою чергу може спровокувати появу зайвої ваги.

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