В українських школах відмінять другу зміну

Міністерство освіти доручило забезпечити поетапне переведення загальноосвітніх навчальних закладів, які здійснюють навчання у дві зміни, на режим роботи в одну зміну.

"Друга зміна в школі повинна залишитися лише сторінкою в історії педагогіки", - так прокоментував наказ Міносвіти зі змінності навчання в загальноосвітніх навчальних закладах заступник міністра освіти Борис Жебровський.

Незважаючи на значне зменшення учнів, понад 1000 шкіл (5,8% від загальної кількості) проводять заняття у дві зміни. Найбільше таких шкіл у Криму, Севастополі, у Рівненській і Закарпатській областях.

Згідно з наказом міністерства, керівникам регіональних управлінь освіти рекомендовано терміново провести аналіз мережі таких шкіл, з`ясувати причини проведення занять у дві зміни і перейти протягом 1-2 років на навчання в одну зміну.

"Ми зробили це в Києві ще у 2003 році", - пояснив заступник міністра. За його словами, це дало можливість краще організувати навчально-виховний процес у школах, взяти під контроль відвідування уроків, і що важливо, "батькам стало спокійніше".

gazeta.ua