Янукович звільнив очільника Міністерства охорони здоров'я

Президент Віктор Янукович звільнив міністра охорони здоров`я Іллю Ємця.

Про це Янукович повідомив журналістам у Миколаєві.

"Він хороший фахівець ... Але йому не вдалося налагодити роботу міністерства, щоб воно працювало на належному рівні", - сказав Президент.

За його словами, на цю посаду потрібно підібрати людину, здатну швидко організувати команду, яка зможе ефективно працювати і почне реформування галузі.

Як повідомлялося, 12 травня Янукович розкритикував роботу Ємця у сфері реформування системи охорони здоров`я.

Раніше депутат Верховної Ради від Партії регіонів, голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва заявляла, що перший заступник міністра охорони здоров`я Олександр Аніщенко є найбільш імовірним кандидатом на посаду міністра охорони здоров`я у разі звільнення з цієї посади Ємця.

korrespondent.net