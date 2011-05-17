Янукович звільнив очільника Міністерства охорони здоров'я
Не зміг організувати роботу?
Президент Віктор Янукович звільнив міністра охорони здоров`я Іллю Ємця.
Про це Янукович повідомив журналістам у Миколаєві.
"Він хороший фахівець ... Але йому не вдалося налагодити роботу міністерства, щоб воно працювало на належному рівні", - сказав Президент.
За його словами, на цю посаду потрібно підібрати людину, здатну швидко організувати команду, яка зможе ефективно працювати і почне реформування галузі.
Як повідомлялося, 12 травня Янукович розкритикував роботу Ємця у сфері реформування системи охорони здоров`я.
Раніше депутат Верховної Ради від Партії регіонів, голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва заявляла, що перший заступник міністра охорони здоров`я Олександр Аніщенко є найбільш імовірним кандидатом на посаду міністра охорони здоров`я у разі звільнення з цієї посади Ємця.
korrespondent.net