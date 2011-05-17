Кабмін звільнив заступників директора Фонду соцзахисту інвалідів

Кабінет міністрів звільнив першого заступника директора Фонду соціального захисту інвалідів Сергія СКОРУПСЬКОГО і заступника директора фонду Жанну МАЗУНІНУ.

Це передбачено урядовими розпорядженнями від 16 травня 2011 року № 408-р і № 409-р, тексти яких розміщено на офіційному сайті КМУ.

Зазначається, що С.СКОРУПСЬКИЙ і Ж.МАЗУНІНА звільнені у зв`язку з переходом на іншу роботу.