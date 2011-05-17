Відставка Ємця була прогнозованою
Посаду віддадуть Аніщенку?
У фракції “Наша Україна – Народна самооборона” не виключають, що наступним міністром охорони здоров’я може стати нинішній перший заступник глави МОЗ Олександр АНІЩЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив член фракції НУ-НС Володимир КАРПУК.
«Я думаю, що новим міністром охорони здоров’я буде перший заступник О.АНІЩЕНКО», - сказав народний депутат.
При цьому він наголосив, що це його думка, і він не знає позиції Президента чи Кабміну.
Говорячи про можливість, аби це міністерство очолила член фракції Партії регіонів Тетяна БАХТЄЄВА, В.КАРПУК зазначив, що вона на своєму місці – голови Комітету ВР з питань охорони здоров’я.
«І вона досить ефективно займається своєю роботою», - сказав він.
Народний депутат також додав, що відставка Іллі ЄМЦЯ була передбачувана.
«Це рішення Президента було передбачуване, принаймні, про це говорять останні два місяці», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 травня, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вирішив звільнити Іллю ЄМЦЯ з посади міністра охорони здоров’я.
За словами глави держави, він мав тривалу розмову з І.ЄМЦЕМ. «Він чудовий фахівець, очолював один із найсучасніших центрів кардіохірургії. Це було головною мотивацією запрошення його на цю високу посаду – міністра. Але йому не вдалося налагодити роботу міністерства належним чином – щоб Міністерство охорони здоров’я почало ефективно працювати, і головне - щоб почали здійснюватися реформи, які ми намітили і які вкрай необхідні», – констатував В.ЯНУКОВИЧ.
Пізніше на сайті Президента з’явився указ про звільнення І.ЄМЦЯ з посади міністра охорони здоров`я України.