Бажаючих очолити МОЗ немає

Член Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Сергій ШЕВЧУК (фракція “БЮТ-Батьківщина”) вважає, що серед парламентаріїв немає бажаючих очолити Міністерство охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами С.ШЕВЧУКА, «серед тих, хто міг би очолити Міністерство охорони здоров’я, з парламентського складу немає бажаючих». «Робота у парламенті, очевидно, фахівцям більш зручна, ніж робота у міністерстві, яка є досить гарячою і непередбачуваною», - додав С.ШЕВЧУК.

Він зазначив, що загальна думка така, що «серед складу заступників поки що не видно тієї людини, яка могла б зрозуміти всю відповідальність за здоров’я нації».

Як наголосив С.ШЕВЧУК, часта зміна кадрів у МОЗ пов’язана з тим, що це міністерство і раніше, і зараз «розглядається, як міністерство доходів за рахунок тендерних процедур, за рахунок закупівлі вакцин, медустаткування, медикаментів та інших непрозорих процедур».

«Тому, поки буде така система, поки охорона здоров’я розглядатиметься не як гуманітарна галузь, а як годівниця, то ми будемо змінювати міністрів, шукати професіоналів у лапках і непрофесіоналів, а потім робити їх винними», - зазначив С.ШЕВЧУК.

Говорячи про відставку Іллі ЄМЦЯ з посади міністра (УНІАН: звільнений указом Президента від 17 травня), С.ШЕВЧУК зауважив, що «це людина, яку, мабуть, визначили бути крайньою».

«Краще для суспільства, якщо він буде робити успішні операції дітям, хворим на серцеву патологію, а не продукувати якісь накази у міністерстві, які не мають реального підкріплення у фінансовій сфері», - зазначив С.ШЕВЧУК.