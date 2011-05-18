Інфекціоніст розповів про причини спалаху вітрянки

Її заносить невідь-яким вітром. Звідси, певне, й назва — вітрянка. Збудник цього інфекційного захворювання досить летючий, і заразитися ним можна навіть не бувши у безпосередній близькості до хворого. Останнім часом у нас і справді почастішали випадки захворювання вітрянкою. Із чим це пов’язано? Наскільки небезпечна ця інфекція? На ці запитання відповідає завідувачка діагностично-інфекційного відділення НДСЛ «Охматдит» заслужений лікар України Раїса МОСТОВЕНКО.

Інфекційні хвороби мають свої підйоми (або піки) і спади, які з певною періодичністю повторюються. Кілька років тому був спалах кору, ще раніше, у 90-х роках, — дифтерії. Сьогодні є підстави говорити про пік вітрянки. Зростання захворюваності спостерігається з початку зими, зараз також реєструється багато випадків цієї інфекції. Як розвиватиметься ситуація далі — значною мірою залежить від того, як спрацюють епідеміологічна служба і лікарі — педіатри, інфекціоністи.

Треба пам’ятати, що після перенесеної вітрянки дитина впродовж місяця абсолютно не здатна захищатися від інфекцій (це захворювання дуже пригнічує імунну систему).

Вітрянка може мати різний перебіг — як важкий, з яскраво вираженими симптомами, так і так звану легку форму, майже без висипу. У таких випадках хворий не звертається до лікаря, може навіть не підозрювати, що в нього інфекційне захворювання, ходить на роботу, їздить у громадському транспорті, заражаючи інших.

Те, що дитячі інфекції «подорослішали», сьогодні не викликає сумніву. Якщо іще десять років тому ми вважали, що коли дитина перехворіла вітрянкою в будь-якій формі, то більше ніколи нею не захворіє, оскільки формується стійкий пожиттєвий імунітет, то зараз уже так сказати не можемо. Трапляються випадки, коли вітрянкою хворіють і двічі, й тричі. Подібна ситуація спостерігається не тільки з вітрянкою, а й, зокрема, зі скарлатиною. Один хлопчик перехворів нею аж сім разів. Імунна система дитини не спроможна виробити стійкий захист від інфекції.

Інфекції стали агресивнішими. Це й не дивно. Лікуючи інфекційні захворювання, ми застосовуємо широкий спектр медичних препаратів, проти яких у збудників хвороб із часом виробляється резистентність, тобто стійкість. Особливість вірусів у тому, що вони дуже часто змінюють свою структуру, через що лікувати їх дуже важко. До того ж люди зловживають усілякими імунопротекторами. Ну і, як я вже сказала, імунна система чинить слабкий спротив інфекціям.

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