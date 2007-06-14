Сьогодні відзначається Всесвітній день донора крові

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, проблема донорства крові та її компонентів – одна з пріоритетних, стратегічних для нашої держави. Забезпечує трансфузійну допомогу населенню (донорською кров`ю, її компонентами і препаратами) Служба крові України, що є складовою системи охорони здоров’я.

Потреба клінічної медицини в препаратах крові в Україні задовольняється лише на 17-25% від нормативів ВООЗ.

МОЗ України розробляє Концепцію програми Національної Служби крові на 2008-2012 роках. Здійснюється адаптація галузі до європейських стандартів. Ведеться робота над проектуванням та будівництвом сучасного заводу з переробки донорської плазми та випуску широкої гами безпечних препаратів плазми.

МОЗ працює над тим, щоб Службу крові України повністю забезпечити тест-системами та лабораторним обладнанням для тестування донорів на інфекції, що передаються з кров`ю. Вся заготовлена донорська кров, її компоненти повинні підлягати обов`язковому тестуванню перед застосуванням, що і буде гарантом безпеки крові та препаратів, виготовлених на її основі. Це дасть можливість уникнути інцидентів інфікування гепатитом, ВІЛ-інфекцією. Якість вітчизняних діагностикумів, що використовуються у донорстві, підтверджена акредитаційним незалежним центром ВООЗ та системою контролю якості ISO 9000.

Важливе значення для України має добровільна здача крові - донорство. На сьогодні донорський рух є основою отримання безпечної крові, оскільки характеризується набагато нижчими показниками інфікування хворобами, що можуть передаватися при переливанні крові (насамперед, віруси ВІЛ і гепатиту). Однак в останнє десятиліття донорство переживає значний спад, що, насамперед, пов`язано зі складною соціально-економічною ситуацією, ліквідацією колишньої планової системи організації донорства, практично припиненням пропаганди донорства в ЗМІ, незначними державними пільгами донорам, незадовільним фінансуванням установ служби крові тощо. Загальна кількість донорів в Україні за 15 років зменшилася майже удвічі (у 1991 році - 1 млн. 464 тис. осіб, у 2006 році – 657,3 тис.).

Зменшення кількості донорів характерно не тільки для України, але й світу.

**** В Україні функціонує 70 станцій та центрів крові (із них 24 обласних, 1 республіканська і 37 міських, що підпорядковані МОЗ України та 8 відомчих СПК: Міністерства оборони – три і “Укрзалізниці” – 5), 505 відділень трансфузіології лікувальних закладів, 77 лікарень, що проводять заготівлю крові.