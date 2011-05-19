Кому не дозволять усиновити дитину?

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей”.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 256 із 389 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

В законі розширено перелік осіб, які не можуть бути усиновлювачами. До них належать особи, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду; особи без громадянства; особи, які перебувають у шлюбі з особою, яка не може бути усиновлювачем.

Крім того, в законі передбачається, що облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дітей, ведеться виключно центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Також у законі передбачено, що дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, і досягла п’яти років.

Усиновлення може бути здійснено до закінчення зазначеного строку, а також до досягнення дитиною п’яти років, якщо: усиновлювач є родичем дитини; дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого Міністерством охорони здоров’я України; здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім’ю, якщо один з них досяг п’яти років і перебуває на обліку в центральному органі виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, не менш як один рік; іноземці виявили бажання усиновити дитину, яка є братом або сестрою раніше усиновленої ними дитини;

Відповідно до закону, дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти на виховання до себе в сім’ю. На усиновлення дитини іноземцем потрібна згода центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей.

Центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей, направляє в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, запит до Міністерства внутрішніх справ України щодо перевірки іноземців, що усиновлюють дитину, яка є громадянином України, на наявність або відсутність інформації компрометуючого характеру в правоохоронних органах інших держав та Генеральному секретаріаті Інтерполу.

Також законом передбачено розширення підстав для усиновлення дитини без згоди батьків.

Відповідно до прикінцевих положень, цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.