В Україні відбудеться дитяча велогонка

21 травня по 4 червня 2011 року по багатьох містах України пройде унікальна акція - дитяча велогонка "Дивогонка".

Дитяча велогонка в організована з метою розвитку та підтримки в дітей зацікавленості до їзди на велосипеді та пропаганди здорового способу життя, дбайливого ставлення до оточуючого середовища.

Невід`ємною складовою цьогорічної велогонки буде також і екологічна акція, яка полягатиме у прибиранні місця проведення велогонки силами волонтерів.

У Києві ця акція відбудеться 28 травня в парку Партизанської Слави (Харківський масив). Участь у ній візьмуть діти віком від 3 до 15 років.

Такі ж акції відбудуться в Ужгороді, Житомирі, Івано-Франківську, Дніпропетровську, Тернополі, Львові тощо.



Як зазначила одна з координаторів проекту "Дивогонки" - Ольга Юрчишин: "Цією акцією ми хочемо привернути увагу як дітей так і батьків до їзди на велосипедах, показати їм, що це гарна, і корисна для здоров`я, альтернатива проведенню їхнього вільного часу".

Загальне керівництво та організацію гонки проводить Громадська організація "Дивосвіт" разом з молодіжною організацією >.