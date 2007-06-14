Катерина Ющенко передала Чернігівській обласній дитячій лікарні медичне обладнання

Голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна-3000», дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО перебуває з робочою поїздкою у Чернігові

Як передає кореспондент УНІАН, К.ЮЩЕНКО відвідала Чернігівську обласну дитячу лікарню, де ознайомилася з роботою медичного закладу і передала для відділення патології новонароджених медичне обладнання на суму 130 тис. грн.

Також від імені родини ЮЩЕНКІВ пані Катерина презентувала обласній дитячій лікарні ікону «Господь Вседержитель».

Крім того, К.ЮЩЕНКО разом із керівництвом області і міста відвідала Чернігівську обласну наукову універсальну бібліотеку ім. Короленка, де представила книгу «Гетьмани України», видану у рамках реалізації проекту «Козацька слава – маленьким читачам».

«Мені дуже приємно передати цю книжку школам та бібліотекам Чернігівщини. Я рада, що саме нащадки легендарних українських героїв отримають цю книгу першими», - сказала К.ЮЩЕНКО.

Вона також вручила голові Чернігівської облдержадміністрації Миколі ЛАВРИКУ сертифікат на передачу школам та бібліотекам Чернігівщини 850 примірників книги «Гетьмани України». Передбачається, що 770 екземплярів видання будуть передані у школи, а 80 – у бібліотеки області.

«Книга прекрасно ілюстрована, вона буде навчати дітей нашій прекрасній і часом трагічній історії», - зазначила К.ЮЩЕНКО.

Сьогодні ж у рамках робочої поїздки до Чернігова К.ЮЩЕНКО зустрінеться зі студентами та викладачами Чернігівського державного педагогічного університету ім. Шевченка.