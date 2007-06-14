У Донецькій області в соляній шахті відкрито новий спелеосанаторій на 110 місць

У місті Соледар Донецької області в соляній шахті на глибині 300 метрів відкритий новий спелеосанаторій "Соляна симфонія" на 110 місць.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами головного лікаря санаторію Віктора МУЗИЛЄВА, в комплекс входять лікувальні палати, кімнати для ігор, їдальня і спортивні майданчики.

Як повідомив В.МУЗИЛЄВ, основне завдання санаторію - відійти від медикаментозного лікування. "Для кожного з пацієнтів фахівці спелеосанаторія розробляють особливу індивідуальну програму тривалістю від 80 до 220 годин", - сказав головлікар.

Він також повідомив, що лікувальні властивості унікального мікроклімату соляних шахт вже випробували 7000 пацієнтів, і "жоден з них не пішов без поліпшення". Головлікар зазначив, що ефективність такого лікування у дітей становить 85-95%, а у дорослих 70-85%.

На думку В.МУЗИЛЄВА, вартість путівки в санаторій -- від 4 до 5,7 тис. грн. на 24 дні, не така висока, оскільки після курсу лікування від 6 місяців до року хворі на астму можуть забути про дорогі інгалятори і пігулки.

В.МУЗИЛЄВ акцентував, що в планах керівництва санаторію створити власний кінотеатр, зал для боулінгу, каток для роликових ковзанів. Крім того, спелеосанаторій вже готує новий корпус під їдальню і номери-люкс для заможних пацієнтів.