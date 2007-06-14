У Луцьку відкрито три відділення обласного протитуберкульозного диспансеру

У Луцьку 13 червня відкрито три відділення обласного протитуберкульозного диспансеру. А саме, відділення клініко-бактеріологічної лабораторії, рентгенологічне відділення та операційний блок легенево-хірургічного відділення.

Як передає кореспондент УНІАН, роботи з реконструкції та капітального ремонту цих приміщень розпочато в 2006 році завдяки виділеним з обласного бюджету 503 тис. грн. Ще 1 млн. 707, 7 тис. грн. було виділено для придбання новітньої апаратури, зокрема операційного торакоскопу, рентгенодіагностичної системи та цифрового стаціонарного флюорографа, що в 20 разів дає меншу дозу опромінення, ніж існуючі аналоги. Попередньо було збудовано нову котельню, завдяки якій заклад забезпечено гарячим водопостачанням.

Крім того, відтепер поліпшаться як умови перебування та лікування хворих, так і умови праці медичних працівників. Адже приміщення обласного територіального медичного протитуберкульозного об`єднання, за словами його генерального директора Василя ЗАГОРУЛЬКА, збудовано в 1939 році і від часу переселення сюди тублікарні (1961р.) його ремонт проводився своїми силами.

"Раніше можна було в операційній знімати фільм про партизанську війну, - розповів лікар. - Сипалась штукатурка зі стелі, 40 років мили руки хірурги холодною водою, умови були жахливі. І це вперше ми отримали від держави справжню дієву підтримку".

Сьогодні цей заклад не тільки надає медичну допомогу, але й займається профілактикою туберкульозу. Тут усі бажаючі зможуть безплатно пройти обстеження і отримати кваліфіковану консультацію, зазначають медики.

Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Святослав КРАВЧУК, це перший етап оновлення всіх протитуберкульозних закладів області. Наступного року, за його словами, продовжуватимуться роботи з облаштування цієї установи та заходи з енергозбереження.

За статистичними даними, на Волині порівняно з 2006 роком за останні 5 місяців рівень захворювання знизився на 16,7%. Щороку в обласному територіальному медичному протитуберкульозному об`єднанні надають медичну допомогу 2,5 тисячам осіб, в обласному диспансері протягом 7-9 місяців лікується до 170 дітей.