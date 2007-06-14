У Луцьку відкрито три відділення обласного протитуберкульозного диспансеру

14:18, 14 червня 2007
Країна
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Відтепер поліпшаться  умови перебування та лікування  хворих

У Луцьку 13 червня відкрито три відділення  обласного протитуберкульозного диспансеру. А саме, відділення  клініко-бактеріологічної лабораторії, рентгенологічне відділення та  операційний блок легенево-хірургічного відділення.

Як передає  кореспондент УНІАН, роботи з реконструкції та капітального ремонту цих приміщень розпочато  в 2006 році завдяки виділеним з обласного бюджету 503 тис. грн. Ще 1  млн. 707, 7 тис. грн. було виділено для придбання новітньої апаратури,   зокрема операційного торакоскопу, рентгенодіагностичної системи та  цифрового стаціонарного флюорографа, що в 20 разів дає меншу дозу  опромінення, ніж існуючі аналоги. Попередньо було збудовано нову  котельню, завдяки якій заклад забезпечено гарячим водопостачанням.

 Крім того, відтепер поліпшаться  як умови перебування та лікування  хворих, так і умови праці медичних працівників. Адже приміщення  обласного територіального медичного протитуберкульозного об`єднання,  за словами його генерального директора Василя ЗАГОРУЛЬКА, збудовано в  1939 році і від часу переселення сюди тублікарні (1961р.) його ремонт  проводився своїми силами.

 "Раніше можна було в операційній знімати  фільм про партизанську  війну, - розповів лікар. - Сипалась штукатурка зі стелі, 40 років мили руки хірурги холодною водою, умови були жахливі. І це вперше ми  отримали від держави справжню дієву підтримку".

 Сьогодні цей заклад не тільки надає медичну допомогу, але й займається профілактикою туберкульозу. Тут усі бажаючі зможуть безплатно пройти обстеження і отримати кваліфіковану консультацію, зазначають медики.

 Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Святослав КРАВЧУК, це перший етап  оновлення всіх протитуберкульозних закладів області.  Наступного року, за його словами,  продовжуватимуться роботи з  облаштування цієї установи та заходи з енергозбереження.

 За статистичними даними, на Волині порівняно з 2006 роком за останні 5  місяців рівень захворювання знизився на 16,7%. Щороку в обласному  територіальному медичному протитуберкульозному об`єднанні надають медичну  допомогу 2,5 тисячам осіб, в обласному диспансері протягом 7-9 місяців лікується до 170 дітей.

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