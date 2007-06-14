Президент України ініціюватиме збільшення виплат за народження другої дитини

Президент України, Віктор Ющенко, сьогодні, 14 червня, під час зустрічі з працівниками медицини у Кривому Розі заявив, що буде ініціювати збільшення виплати допомоги за народження кожної другої і наступної дитини до 15 тис. грн із 2008 року.

В.Ющенко також додав, що збільшення одноразової допомоги при народженні дитини до 8,5 тис. грн себе виправдало - такий крок сприяв збільшенню народжуваності в Україні на 8%.

"Це гарний показник для європейських країн і слов’янських країн СНД", - сказав В.Ющенко.

За матеріалами РБК-Україна, Кореспондент.net