Україна потребує допомоги Глобального фонду - Бахтеєва

Голова парламентського Комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва провела робочу зустріч з новопризначеним менеджером Глобального фонду з боротьби з ВІЛ / СНІДом, туберкульозом та малярією в Україну Ніколя Канто, повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

У ході зустрічі Тетяна Бахтеєва зазначила, що внаслідок світової фінансово-економічної кризи, Україна має виражений дефіцит державного фінансування системи охорони здоров`я, що не дозволяє забезпечити повне фінансування програм з боротьби з туберкульозом і ВІЛ/СНІДом. Як наслідок Україна є одним з європейських лідерів за рівнем захворюваності та смертності населення від туберкульозу, за темпами поширення епідемії ВІЛ.

«Тому Україна зацікавлена ​​в будь-якій зовнішній фінансовій допомозі, спрямованій на поліпшення протидії цим проблемам, і високо оцінює зусилля міжнародних донорських організацій з надання такої допомоги,» - сказала народний депутат.

Від імені Глобального фонду Ніколя Канто подякував Тетяні Бахтєєвій за професійно виконану роботу, її як народного депутата, так і профільного Комітету, який вона очолює.

«Наш фонд високо оцінює ваш внесок у боротьбу з такими складними викликами тисячоліття як туберкульоз та ВІЛ/СНІД. Ваш комітет розробив один з найкращих в Європі законопроектів по боротьбі зі СНІДом і завершує підготовку Законопроекту про боротьбу з туберкульозом до другого читання. Глобальний фонд минулого року прийняв рішення про виділення Україні 305 млн дол США на боротьбу з ВІЛ/ СНІДом. Також, нами прийнято позитивне рішення за заявкою України на фінансування заходів по боротьбі з туберкульозом в сумі 98 млн. доларів США, основним реципієнтом яких став фонд «Розвиток України»," - сказав Ніколя Канто.

Тетяна Бахтеєва подякувала керівництву Глобального Фонду за прийняте рішення про виділення необхідних для України додаткових фінансових коштів, а також запевнила, що вони будуть використані за призначенням.

За її словами, співпраця Глобального фонду та БФ «Розвиток України» дозволить зробити значний внесок у боротьбу з туберкульозом в Україну і досягти головної мети, яка полягає у значному зниженні захворюваності та смертності від цієї хвороби до рівня розвинених країн Європи.

Ніколя Канто від імені Глобального фонду звернувся з проханням до Тетяни Бахтеєвої щодо проблеми, яка пов`язана з тим, що в України, на відміну від таких країн, як Росія і Молдова, допомога Глобального фонду обкладається податками. За його словами, такий підхід не відповідає міжнародним нормам і потребує врегулювання на державному рівні.

Також Ніколя Канто висловив стурбованість ситуацією з забезпеченням регіонів України протитуберкульозними препаратами другого ряду, без яких не можливе лікування мультирезистентних форм цієї хвороби.

«Якщо в попередні 5 років ми не могли забезпечити продуктивну співпрацю з Глобальним Фондом в силу причин політичного характеру, то сьогодні, при консолідації всіх гілок державної влади Президента України, уряду і парламенту, це стало можливим. Ми всі готові не тільки взяти на себе зобов`язання, але і нести відповідальність за стан справ у сфері боротьби з туберкульозом в Україні, за ефективне використання наданих нам додаткових фінансових ресурсів,»- підсумувала Тетяна Бахтеєва.

Також на зустрічі були присутні керівник проекту "Зупинимо туберкульоз" Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України" Тетяна Білик, директор Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ Володимир Жовтяк та виконавчий директор МБФ "Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні Андрій Клепіков.