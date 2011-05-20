50% пацієнтів з астмою погано контролюють захворювання, заявляє професор, академік АМН України, директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського» Юрій Фещенко.

«Незважаючи на те, що це захворювання неможливо повністю вилікувати, його можна ефективно лікувати. При правильному лікуванні практично всі пацієнти можуть добитися і підтримувати хороший рівень контролю над бронхіальною астмою, що дає можливість жити без симптомів,» - зазначає професор.

За словами професора, пацієнти не очікують серйозних результатів від лікування - близько 90% вважають, що неминуче будуть відчувати симптоми захворювання, які стали невід`ємною частиною їхнього життя.

На думку професора, заввідділення діагностики, терапії та клінічної фармакології захворювань легень ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського» Людмили Яшиної, сьогодні в Україні ще дуже багато людей з бронхіальною астмою не знають, що можна жити не відчуваючи важких симптомів захворювання, жити практично повноцінним життям.

"Для цього в Україні є всі умови - і можливість своєчасної діагностики, і сучасні препарати, і спеціальні програми для забезпечення доступності лікування. Для поліпшення ситуації в Україні виключно важливо переломити у пацієнтів упередження і деяку частку консерватизму, вказавши їм на сучасні методи лікування, що дозволяють добитися хорошого рівня контролю бронхіальної астми,» - вважає Л. Яшина.

Особливістю сучасних методів терапії бронхіальної астми, є призначення препаратів не тільки для купірування нападів, а для лікування запалення в дихальних шляхах, що дозволяє контролювати астму і жити практично повноцінним життям. Пацієнти в Україну можуть скористатися такими лікарськими препаратами тільки за призначенням лікаря. А завдяки соціальній програмі «Оранж Кард», організована компанією «ГлаксоСмітКляйн», пацієнти мають можливість купувати сучасні препарати для терапії бронхіальної астми зі значною знижкою.

Бронхіальна астма - це важкий тягар для пацієнта, тому вже 7 років, соціальна програма «Оранж Кард» робить сучасні лікарські препарати для терапії бронхіальної астми більш доступними для пацієнтів з обструктивними захворюваннями легень.

Учасниками соціальної програми вже стали більш ніж 70 000 українських пацієнтів. Приєднатися до програми «Оранж Кард» може пацієнт з бронхіальною астмою, якому лікар призначив препарат. Більш того, за допомогою «Початкової упаковки» програми «Оранж Кард», у пацієнтів є можливість відразу почати лікування, не чекаючи отримання постійної картки.

ДОВІДКА УНІАН. Бронхіальна астма, незалежно від тяжкості, є хронічним запальним захворюванням дихальних шляхів, що асоціюється з нападами задухи, епізодами свистячого дихання з утрудненням видиху, кашлем. Симптоми в більшості випадків посилюються вночі або рано вранці, пробуджуючи хворого. Близько 300 мільйонів людей в усьому світі хворіють на астму. Частота захворювання зростає і асоціюється з однією з 250 смертей.