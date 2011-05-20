Зневага і насильство над дітьми. Українські реалії

23 травня 2011, 11:00-16:00, в Київській психіатричній лікарні № 1 відбудеться круглий стіл, присвячений питанням реалізації прав дитини, розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також проблем соціально-психологічної допомоги сім`ям у складних життєвих обставинах.

Організатори: фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» і секція дитячої психіатрії та психології Асоціації психіатрів України. На захід запрошені експерти, представники відомств та установ, міжнародних організацій та дипломатичних представництв, громадські діячі, а також ті, хто «вижив» в системі інтернатів.

Спікери круглого столу:

- Людмила Волинець, співголова Всеукраїнської громадської організації "Служба захисту дітей", заслужений діяч соціальної сфери

- Олександр Гезалов, російський громадський діяч, публіцист, випускник радянського дитбудинку;

- Семен Глузман, член громадської гуманітарної ради при Президентові України;

- Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»;

- Ігор Марценковський, провідний науковий співробітник відділу медико-соціальних проблем терапії психічних захворювань Українського НДІ соціальної та судової психіатрії, кандидат медичних наук, національний координатор програми психічного здоров`я ВООЗ від МОЗ України;

- Максим Мелецький, представник Асоціації «Хід» з питань захисту прав дітей-інвалідів;

- Юрій Павленко, почесний голова Всеукраїнської громадської організації «Служба захисту дітей».

Запрошуємо ЗМІ взяти участь у заході. Передбачено інформаційний тур по установі: учасники круглого столу і журналісти будуть мати можливість познайомитися з роботою відділень лікарні, що надають дітям стаціонарну та амбулаторну психіатричну допомогу, а також відвідати відділення стаціонарного лікування наркологічних пацієнтів і центр соціально-психологічної реабілітації наркозалежних.

Дата: 23 травня 2011 року, понеділок

Час: з 11 годин до 16 годин

Місце: м. Київ, вул. Фрунзе, 103-А, Київська психіатрична лікарня № 1.

З питань акредитації звертатися за тел.: 502 52 12