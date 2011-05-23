МОЗ зареєструвало новий Календар щеплень

Міністерство охорони здоров‘я подало на державну реєстрацію до Міністерства юстиції наказ МОЗ від 19 травня №296, яким затверджено нову редакцію Календаря профілактичних щеплень в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

Міністерство юстиції зареєструвало зазначений нормативно-правовий акт 19 травня 2011 року за №601/19339.

Наказ Міністерства охорони здоров‘я набирає чинності з дня його офіційного опублікування, відзначили в Мін’юсті.

Тим часом у МОЗ поінформували, що жодних змін у проведенні профілактичних щеплень в Україні не буде.

Як пояснюється у переданому УНІАН повідомленні Міністерства охорони здоров‘я, у світовій практиці поширеною є процедура приведення у відповідність до чинного законодавства тих нормативно-правових актів, що були прийняті раніше. Тому Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини було винесено подання про те, що Наказ МОЗ України від 03.02.2006р. № 48, який регламентує порядок проведення профілактичних щеплень в Україні, не повністю відповідає діючому законодавству в частині дотримання прав людини.

У зв’язку з цим Міністерством юстиції було ініційовано приведення у відповідність до чинного законодавства частини цього наказу. МОЗ України спільно з Мін`юстом України було приведено даний Наказ у відповідність до діючих нормативно-правових актів, що і викладено у новому Наказі МОЗ України від 19.05.2011 №296.

Фактично Наказ МОЗ України від 19 травня 2011 приводить у юридичну відповідність із діючим законодавством положення Наказу МОЗ України від 3 лютого 2006р., не вносячи зміни до проведення профілактичних щеплень, які діяли до цього часу.

МОЗ України вкотре звертає увагу, що на сьогодні в світі щеплення є єдиним ефективним способом запобігання вакцинокерованих інфекцій, таких як поліомієліт, дифтерія, правець, кір та інші.