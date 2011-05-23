МОЗ збільшить частку вітчизняних ліків на ринку на 85%

Міністерство охорони здоров’я України розробило і запропонувало до обговорення проект концепції Державної цільової програми із розвитку імпортозамінних виробництв лікарських засобів в Україні у 2011-2021 роках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, реалізація даної програми дасть змогу вже до 2021 року задовольнити внутрішній попит та забезпечити потребу сфери охорони здоров’я у лікарських препаратах вітчизняного виробництва не менш як на 50% у грошовому еквіваленті та на 85% за номенклатурою лікарських препаратів.

Програмою також передбачено налагодити виробництво в Україні саме тих препаратів, які закуповують державним коштом, що, за оцінками експертів, забезпечить значну економію у бюджеті країни.

«Ліки, які вироблятимуть в Україні, не поступатимуться імпортним препаратам за ефективністю, безпечністю та якістю і, за розрахунками спеціалістів МОЗ, завдяки зниженню вартості будуть доступніші громадянам», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як зазначають у міністерстві, статистика свідчить, що останні 10 років частка вітчизняних засобів на фармацевтичному ринку постійно скорочувалась (з 39% у 2005 році до 26,5% у 2011 році). Нині в Україні зареєстровано 14308 лікарських засобів, з яких 11527 – торгових марок готових лікарських засобів, інші – субстанції та упаковки in bulk.

З міжнародними непатентованими назвами (INN) числиться 1343 лікарських засобів. З них всього 232 INN (17,3%) – препарати вітчизняних виробників, 692 INN (51,5%) – імпортні препарати, а 419 INN (31,2%) мають торгові марки як імпортних, так і вітчизняних виробників одночасно.

Виконання програми розвитку імпортозамінних виробництв, на думку розробників, надасть можливість швидко забезпечити виготовлення багатьох життєво важливих вітчизняних лікарських засобів та вивести на сучасний рівень вітчизняні наукові дослідження із розробки та створення оригінальних фармацевтичних субстанцій.